«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче за Суперкубок России — 2026

В матче за Суперкубок России — 2026 сыграют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Эта встреча состоится 18 июля.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».

Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира краснодарцев: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

Ранее также стало известно, что 26 июля 2026 года стартует новый сезон РПЛ, а 6 июня 2027 года пройдёт Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу.

