Борис Ротенберг-старший оценил игру «Краснодара» и «Спартака» в Суперфинале Кубка России

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший оценил игру «Краснодара» и «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Победу во встрече со счётом 1:1 (4:3 пен.) праздновали футболисты московского клуба.

«Игра понравилась, красивый футбол», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).