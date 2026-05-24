«Спартак» в пятый раз выиграл Кубок России

Московский «Спартак» в пятый раз выиграл Кубок России. Это случилось после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Ранее «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-1993/1994, сезоне-1997/1998, сезоне-2002/2003 и сезоне-2021/2022. Больше Кубков России только у «Локомотива» и ЦСКА (по девять).

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).