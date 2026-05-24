Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» в третий раз подряд проиграл в финале Кубка России

«Краснодар» в третий раз подряд проиграл в финале Кубка России
Комментарии

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2025/2026: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. Это третий финал Кубка страны подряд, в котором южане потерпели поражение.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

В Кубке России сезона-2013/2014 краснодарцы уступили «Ростову» (0:0, 5:6 пен.), а в сезоне-2022/2023 «быки» проиграли ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.). По итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завоевал серебряные медали.

Материалы по теме
«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android