«Краснодар» в третий раз подряд проиграл в финале Кубка России

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2025/2026: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. Это третий финал Кубка страны подряд, в котором южане потерпели поражение.

В Кубке России сезона-2013/2014 краснодарцы уступили «Ростову» (0:0, 5:6 пен.), а в сезоне-2022/2023 «быки» проиграли ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.). По итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завоевал серебряные медали.