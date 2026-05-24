«Краснодар» в третий раз подряд проиграл в финале Кубка России
«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2025/2026: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. Это третий финал Кубка страны подряд, в котором южане потерпели поражение.
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
В Кубке России сезона-2013/2014 краснодарцы уступили «Ростову» (0:0, 5:6 пен.), а в сезоне-2022/2023 «быки» проиграли ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).
На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.). По итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завоевал серебряные медали.
