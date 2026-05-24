«Это только начало». Спортдиректор «Спартак» Кахигао — о победе в Кубке России

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Счастье. Мы выиграли. И это не конец — это только начало», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).