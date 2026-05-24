Хачатурянц отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший президент РПЛ и поклонник «Спартака» Ашот Хачатурянц отреагировал на победу московского клуба над «Краснодаром» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России со счётом 1:1 (4:3 пен.).

«Шикарный матч. Конечно, результат закономерный», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).