«Что-то серьёзное, практически без него играли». Мурад Мусаев — о травме Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о состоянии нападающего его команды Джона Кордобы. Колумбийский форвард был заменён на 75-й минуте в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.).

«Что с Кордобой? К сожалению, в начале матча получил повреждение. Думаю, что-то серьёзное, мы практически без него играли. Видно было, как ему тяжело было. И так у нас есть несколько потерь, и когда Джон травмирован, задача очень сложная. Тем не менее считаю, что сыграли хороший матч по качеству, но в концовке не хватило в пенальти», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 встречах. Футболисту предстоит сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).