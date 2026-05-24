Определились все участники еврокубков от Англии в сезоне-2026/2027

Завершился сезон английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, по его итогам стали известны все участники международных турниров под эгидой УЕФА от Англии.

В Лигу чемпионов вышел лондонский «Арсенал», ставший чемпионом страны с 85 очками, в главный клубный турнир Старого Света также отобрались «Манчестер Сити» (78), «Манчестер Юнайтед» (71), «Астон Вилла» (65) и «Ливерпуль» (60). В Лиге Европы сыграет «Борнмут» (57), а в Лиге конференций страну представит «Сандерленд» (54).

Что примечательно, действующий победитель Лиги конференций, «Челси», занял лишь 10-е место в АПЛ и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. «Тоттенхэм Хотспур», выигравший Лигу Европы в сезоне-2024/2025, также не представит Англию на международной арене, поскольку занял 17-е место.