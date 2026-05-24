Генич высказался после победы «Спартака» над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России

Известный российский комментатор Константин Генич высказался после победы «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Спартак» — с победой! Классный был матч!!! Боселли жалко», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Вингер «Краснодара» Хуан Боселли не смог реализовать пенальти в послематчевой серии 11-метровых.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).