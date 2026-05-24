Гаврилов: если бы «Спартаку» не повезло выиграть Кубок, сезон оказался бы провальным

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«От игры особо впечатлений нет. А пенальти — лотерея. Бегали, что-то пыхтели. Мячи были забиты более-менее. «Спартак» забил с прострела, а «Краснодар» — с выхода один на один. Счёт мог быть и 0:0. Заслуженно берут трофеи, когда команда показывает игру на протяжении долгого времени. Пенальти — это всегда везение. Был момент, когда дали перебить удар Сперцяну. В другом моменте казалось, что Помазун тоже вышел из ворот раньше времени.

Говорить о какой-то игре не приходится. В этот раз повезло «Спартаку». А если бы не повезло, то можно было сказать, что сезон оказался провальным. Команде всё давалось, чтобы взять бронзу. Был бы «Краснодар» поудачливее, был бы в шоколаде. Выиграл бы и Кубок, и второе место. А «Спартак» что?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).