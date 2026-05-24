Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Удинезе, результат матча 24 мая 2026, счет 1:0, 38-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» обыграл «Удинезе» в заключительном туре Серии А
Комментарии

Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Дзанотти. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Хойлунд – 24'    
Удаления: нет / Кабазель – 64'

Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд. Нападающий хозяев поля отличился в середине первого тайма на 24-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте защитник гостей Кристиан Кабазель получил красную карточку.

После 38 матчей Серии А «Удинезе» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 50 очками. «Наполи» расположился на второй строчке, заработав 76 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Безумная интрига на финише АПЛ, Серии А и два финала Кубков. Топ-матчи уикенда
Рейтинг
Безумная интрига на финише АПЛ, Серии А и два финала Кубков. Топ-матчи уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android