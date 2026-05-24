Глава РПЛ Алаев прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о победе московского «Спартака» в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

«Последний раз такое количество людей на стадионе в Лужниках было на чемпионате мира. Это самое главное для меня впечатление. Поздравляю коллег, кто занимался организацией Суперфинала Кубка. Благодарю всех болельщиков. Мне понравился финал. Он был живой и эмоциональный. Вы видите, что была трагедия. Так получилось, что Боселли не реализовал два ключевых момента — выход один на один в матче с «Динамо» и сегодня пенальти», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.