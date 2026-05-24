Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России

Глава РПЛ Алаев прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о победе московского «Спартака» в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Последний раз такое количество людей на стадионе в Лужниках было на чемпионате мира. Это самое главное для меня впечатление. Поздравляю коллег, кто занимался организацией Суперфинала Кубка. Благодарю всех болельщиков. Мне понравился финал. Он был живой и эмоциональный. Вы видите, что была трагедия. Так получилось, что Боселли не реализовал два ключевых момента — выход один на один в матче с «Динамо» и сегодня пенальти», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android