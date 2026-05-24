Фото: «Спартак» получил трофей за победу в Кубке России сезона-2025/2026

«Спартак» получил трофей за победу в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. В решающем матче красно-белые обыграли «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых — 4:3.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).