Глава РПЛ Алаев призвал фанатов прервать бойкот из-за Fan ID

Президент РПЛ Александр Алаев после Суперфинала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.) призвал фанатов прервать бойкот, принятый ими из-за внедрения системы Fan ID.

«Настоящая драма, трагедия и финал! Для меня главное — это посещаемость. В эпоху Fan ID это самый посещаемый матч. Хочется, чтобы мы закрыли эти дебаты о принятом законе. Он принят и работает. Сегодня было много активных болельщиков. Надо оставить все бойкоты позади и возвращаться всем активным болельщикам на стадионы. Футбол и такие матчи для них. Пора закрыть эту главу, когда мы все спорили и бойкотировали матчи. Надо наслаждаться футболом такого качества!» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.