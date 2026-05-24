Нападающий «Спартака» Пабло Солари разбил кубок России

Вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

