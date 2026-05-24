Тарпищев — о победе «Спартака» в КР: история знает только строчку тех, кто выиграл трофей

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев отреагировал на победу московского клуба над «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счётом 1:1 (4:3 пен.).

«Второй тайм мне больше понравился чем первый. Потому что первый тайм играли на скоростях. Думаю, что «Спартак» был посильнее в подборе игроков. Больше сказывалась нервозность в игре обеих команд. По качеству всё было гораздо лучше. Команды много могли забить с игры. Главное — результат. История знает только строчку тех, кто выиграл трофей (смеётся)», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).