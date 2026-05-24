Президент РФС Дюков верит в возвращение сборной России на международную арену в 2026 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры в 2026 году.

— Чувствуете приближение допуска футбола? В командных видах начались потепления.

— Футбол сильнее политизирован, так как является самым популярным видом спорта. Это решение было принято в 2023 году, но, к сожалению, не было реализовано. Надеюсь, в этом году будет реализовано, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.