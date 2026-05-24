Президент РФС Дюков отметил посещаемость матча «Спартака» и «Краснодара» в Суперфинале КР

Президент РФС Александр Дюков отметил посещаемость матча Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. На игре присутствовало 72 978 зрителей.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Много голевых моментов, высокие скорости, отличный зрелищный футбол. Сегодняшний матч — большой восклицательный знак, если говорить о Кубке. Сегодня в Лужниках был праздник на протяжении всего дня, много мероприятий. Нельзя не отметить полный аншлаг на матче. Даже если бы Лужники вмещали 200-300 тыс., всё равно бы [все] не смогли попасть на матч», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

