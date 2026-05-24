Дюков ответил, когда определится место проведения Суперкубка России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, когда определится место проведения Суперкубка России — 2026. В матче за Суперкубок сыграют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча состоится 18 июля.

«Решение о месте проведения Суперкубка будет принято бюро исполкома», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее бюро исполкома утвердило конференцию РФС, которая пройдёт 27 июня 2026 года.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».

Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира краснодарцев: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.