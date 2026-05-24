Глава РФС Дюков считает несправедливыми претензии к судьям в прошедшем сезоне

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в российском футболе в сезоне-2025/2026.

«Если говорить о претензиях к судьям которые звучали в СМИ, большинство несправедливы. Очень много решений судей принимались в соответствии с рекомендациями ФИФА. Они по той же руке в штрафной меняются каждый год. Самому пришлось потратить время чтобы в этом разобраться, правила становятся сложнее, даже руководители УЕФА и ФИФА не всегда понимают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чемпионом России в сезоне-2025/2026 стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 68 очков за 30 матчей.