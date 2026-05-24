Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков считает несправедливыми претензии к судьям в прошедшем сезоне

Глава РФС Дюков считает несправедливыми претензии к судьям в прошедшем сезоне
Комментарии

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в российском футболе в сезоне-2025/2026.

«Если говорить о претензиях к судьям которые звучали в СМИ, большинство несправедливы. Очень много решений судей принимались в соответствии с рекомендациями ФИФА. Они по той же руке в штрафной меняются каждый год. Самому пришлось потратить время чтобы в этом разобраться, правила становятся сложнее, даже руководители УЕФА и ФИФА не всегда понимают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чемпионом России в сезоне-2025/2026 стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 68 очков за 30 матчей.

Материалы по теме
Судейский скандал в первом же стыке за РПЛ! «Урал» приговорил гол-фантом Махачкалы. Видео
Судейский скандал в первом же стыке за РПЛ! «Урал» приговорил гол-фантом Махачкалы. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android