Глава РФС Дюков высказался об изменении лимита на легионеров

Президент РФС Александр Дюков высказался об изменении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Решение принято о лимите, он будет реализован. Уже высказался по этому вопросу. Сложно предъявлять претензии нашим клубам, они инвестируют огромные деньги в развитие академий. Клубы вложили очень много, эта работа продолжается. Важна система соревнований, чтобы игроки получали практику. Для решения этих задач есть ЮФЛ. Очень важно развитие массового детского футбола, проект «Футбол в школах». В ряде клубов молодые российские футболисты становятся лидерами на поле», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

С сезона-2026/2027 клубы Премьер-Лиги смогут включать в заявку максимум 12 иностранных футболистов, из которых только семь получат право одновременно находиться на поле.