Спортинг — Торринсе: результат матча 24 мая 2026, счет 1:2, финал Кубка Португалии по футболу 2026

«Торринсе» из второй лиги стал обладателем Кубка Португалии, переиграв в финале «Спортинг»
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Португалии, в котором встречались «Спортинг» и «Торринсе», представляющий второй португальский дивизион. Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). В качестве главного арбитра выступил Антониу Нобре. Победу в матче со счётом 2:1 д. вр. праздновали футболисты «Торринсе».

Первый мяч в матче забил полузащитник «Торренсе» Кевен Зои на четвёртой минуте. На 54-й минуте форвард «Спортинга» Луис Суарес сравнял счёт. Основное время матча завершилось вничью. На 109-й минуте был удалён защитник «Спортинга» Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, а на 113-й минуте защитник «Торринсе» Стопира забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти. Окончательный счёт встречи — 2:1.

В предыдущем раунде турнира «Спортинг» по сумме двух матчей победил «Порту» (1:0, 0:0), а «Торринсе» одолел «Фафи» (1:1, 2:0).

Турнирная сетка Кубка Португалии сезона-2025/2026
