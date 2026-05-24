Глава «Лукойла» отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов высказался о победе московского «Спартака» в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира красно-белые переиграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

«Потрясающая игра. В следующем году будет чемпионство», — передаёт слова Алекперова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).