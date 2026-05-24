Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев: второй финал Кубка «Краснодар» играет в Москве, должны быть равные условия

Мурад Мусаев: второй финал Кубка «Краснодар» играет в Москве, должны быть равные условия
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.) высказался о несправедливости проведения решающего матча турнира в Москве. Игра прошла на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Второй финал Кубка мы играем в Москве (в Суперфинале 2023 года с ЦСКА (1:1, 5:6 пен.) матч также проходил в «Лужниках». — Прим. «Чемпионата»), полный стадион болельщиков соперника. У них есть преимущество. Если бы мы играли в Краснодаре, соперникам было бы непросто. Считаю, что должны быть равные условия. Стадион — не решающий фактор. Но это важно, когда 60 тыс. болеют за «Спартак». Конечно, это имело значение», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android