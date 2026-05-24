Мурад Мусаев: второй финал Кубка «Краснодар» играет в Москве, должны быть равные условия

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.) высказался о несправедливости проведения решающего матча турнира в Москве. Игра прошла на стадионе «Лужники».

«Второй финал Кубка мы играем в Москве (в Суперфинале 2023 года с ЦСКА (1:1, 5:6 пен.) матч также проходил в «Лужниках». — Прим. «Чемпионата»), полный стадион болельщиков соперника. У них есть преимущество. Если бы мы играли в Краснодаре, соперникам было бы непросто. Считаю, что должны быть равные условия. Стадион — не решающий фактор. Но это важно, когда 60 тыс. болеют за «Спартак». Конечно, это имело значение», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.