Дюков на четвёрку оценил работу главы департамента судейства Мажича

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о работе Милорада Мажича на посту главы департамента судейства.

— Какую оценку поставите работе Мажича?

— Работают судьи, а не Мажич. Он свою работу делает неплохо, поставил бы ему четыре из пяти. Качество судейства в этом сезоне было достаточно высоким, молодые судьи будут ошибаться, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Серб Мажич был назначен 27 июня 2023 года на пост руководителя департамента судейства. Во время судейской карьеры работал на встречах двух чемпионатов мира (2014, 2018), а также судил финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1).