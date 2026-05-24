Главный тренер «Краснодара» Мусаев: Ленини и Боселли переживают так же, как и все

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игроках Кевине Ленини и Хуане Боселли, которые не забили пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.).

«Ленини и Боселли переживают так же, как и все. Не нужно разделять. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Поддержали друг друга», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» забил полузащитник Дуглас Аугусто.

Победителем прошлого розыгрыша Кубка России стал московский ЦСКА. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.