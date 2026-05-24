РФС обсуждает возможность продления контракта с Мажичем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

«Обсуждаем возможность продления контракта с Мажичем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Мажичу 52 года, серб возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года, заключив двухлетний контракт с возможностью продления.

