Дюков оценил перспективу возвращения сборной России по футболу на мировую арену

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективе возвращения сборной России на мировую арену.

«Перспектива возвращения есть, решение по юношеским клубам принято еще в 2023 году. Надеемся, оно будет реализовано», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0). В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

