Дюков ушёл от вопроса, удовлетворён ли работой Карпина в сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не стал оценивать работу Валерия Карпина по посту главного тренера сборной России.

— Вы удовлетворены работой Карпина?

— Давайте дождёмся трёх матчей сборной, после них подведём итоги. Будет заседание исполкома, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В предстоящую международную паузу россияне проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. В послужном списке тренера также есть «Спартак», «Мальорка», армавирское «Торпедо», «Ростов» и московское «Динамо». Во времена игровой карьеры Карпин выступал за «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие команды.

В качестве футболиста Карпин трижды становился чемпионом России с красно-белыми, выигрывал Кубок СССР-СНГ, Кубок России и Кубок Содружества. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото.