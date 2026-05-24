Червиченко: «Спартак» везучий в серии пенальти, а Боселли — чёрная метка «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Функционер также отметил не забитый послематчевый пенальти вингером «быков» Хуаном Боселли. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Игра была туда-сюда. «Спартак» имел шансы поинтереснее, хотя у «Краснодара» тоже было много моментов, когда они могли выигрывать и переломить ход встречи. Когда ушёл Кордоба и вышла чёрная метка «Краснодара» Боселли, я подумал, что для команды всё будет не очень хорошо. Когда начали бить пенальти, мне всё стало понятно. Я сразу сделал пару ставочек на «Спартак».

Они везучие, а у «Краснодара» было максимальное невезение в этом сезоне. Жаль, что у нас идиотская формула проведения Кубка: сразу после матча идут бить пенальти и не дают нам насладиться 30 минутами дополнительного времени. Я бы ещё полчаса с удовольствием посмотрел игру в исполнении команд», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).