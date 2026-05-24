Мурад Мусаев: в конце сезона «Краснодару» не хватило мелочей, но от них многое зависит

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.) рассказал, чего его команде не хватило в нынешнем сезоне. Ранее «быки» упустили победу в чемпионате России, набрав на два очка меньше «Зенита» (68).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Я высказал слова поддержки игрокам. Это был тяжёлый сезон, где ни один футболист не дрогнул. К сожалению, в концовке — в матче с «Динамо» (1:2) и сегодня — не хватило мелочей. Но от них в футболе многое зависит. Что поделать? Сейчас нам нужно отдохнуть и быть сильными, продолжить работу. День-два пройдут, и мы пойдём дальше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

