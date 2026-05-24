Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил «Спартак» с победой в Кубке России
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о победе московского «Спартака» в Фонбет Кубке России. В Суперфинале «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» забил полузащитник Дуглас Аугусто.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Матч отличный и зрелищный. Было прекрасное количество моментов. Считаю, что победа по игре. Поздравляю «Спартак» и всех болельщиков с победой. «Краснодару» желаю успеха. Тоже с удовольствием смотрю футбол этой команды. Так держать», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз.

Материалы по теме
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android