Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о победе московского «Спартака» в Фонбет Кубке России. В Суперфинале «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен. В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» забил полузащитник Дуглас Аугусто.

«Матч отличный и зрелищный. Было прекрасное количество моментов. Считаю, что победа по игре. Поздравляю «Спартак» и всех болельщиков с победой. «Краснодару» желаю успеха. Тоже с удовольствием смотрю футбол этой команды. Так держать», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз.