Главный тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о трансферных планах клуба

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансферных планах клуба после поражения от «Спартака» (1:1, 3:4 пен.) в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Думаю, больших вливаний не будет. Точечно усилим пару позиций, если только не будет предложений по нашим футболистам», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Краснодар» занял второе место в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 66 очков и уступила чемпиону страны, «Зениту» (68), два очка. Тройку лидеров замкнул «Локомотив» с 53 очками.