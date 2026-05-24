Тренер «Краснодара» Мусаев выразил надежду, что Кордоба сможет поехать на чемпионат мира
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после Суперфинала Фонбет Кубка России со Спартаком (1:1, 3:4 пен.) выразил надежду, что нападающий его команды Джон Кордоба сможет выступить за сборную Колумбии на чемпионате мира — 2026.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«Джон получил повреждение в начале матча. Стоял вопрос замены, было видно, что он не может играть в полную силу. Конечно, для нас это потеря. Чемпионат мира — его мечта. Надеюсь, ничего очень серьёзного и он туда поедет», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На чемпионате мира — 2026 сборная Колумбии сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана.
