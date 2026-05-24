Тренер «Краснодара» Мусаев: нет претензий к игрокам, много матчей играли на характере

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил характер своих игроков после матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.).

«Мы увидели яркую игру. Она была достойно той атмосферы, которая была на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол, искали счатье в атаке. Счёт закономерный. Пенальти, к сожалению, не получились. Но у меня нет претензий к футболистам. Много матчей мы играли на характере, из последних сил. Но на финал нашли силы и эмоции.

Этот сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо нашим болельщикам — мы их слышали, их было много», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.