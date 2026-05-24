Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев: нет претензий к игрокам, много матчей играли на характере

Тренер «Краснодара» Мусаев: нет претензий к игрокам, много матчей играли на характере
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил характер своих игроков после матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Мы увидели яркую игру. Она была достойно той атмосферы, которая была на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол, искали счатье в атаке. Счёт закономерный. Пенальти, к сожалению, не получились. Но у меня нет претензий к футболистам. Много матчей мы играли на характере, из последних сил. Но на финал нашли силы и эмоции.

Этот сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо нашим болельщикам — мы их слышали, их было много», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android