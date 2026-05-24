«Грустно». Сперцян — о поражении «Краснодара» от «Спартака» в Суперфинале Кубка России

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении своей команды от «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Серия пенальти — лотерея. Матч получился интересным: атака на атаку. Думаю, всем понравилось. Как мне эмоционально игра? В конце чуть грустно. Не пугало, что «Спартак» поменял вратаря — мы знали», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

