Сперцян: какое напихали Боселли? Такое может случиться с каждым

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.) ответил на вопрос, как команда отреагировала на незабитый пенальти нападающего команды Хуана Боселли.

«Какое напихали? Поддержали. Такое бывает в спорте. Это может случиться с каждым», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, ранее Боселли не реализовал момент в матче с московским «Динамо» (1:2), после чего «быки» упустили победу в чемпионате России, набрав на два очка меньше «Зенита» (68). Футболист присоединился к «Краснодару» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Пари НН».