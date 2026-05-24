Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян допустил, что больше не сыграет за «Краснодар»

Эдуард Сперцян допустил, что больше не сыграет за «Краснодар»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян допустил, что больше не сыграет за клуб.

«Всё возможно. Возможно, это был мой последний матч за «Краснодар», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Эдуард Сперцян провёл 30 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. «Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге и проиграл в Суперфинале Кубка России московскому «Спартаку» со счётом 1:1, 3:4 пен.

Материалы по теме
«Грустно». Сперцян — о поражении «Краснодара» от «Спартака» в Суперфинале Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android