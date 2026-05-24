Эдуард Сперцян допустил, что больше не сыграет за «Краснодар»

«Всё возможно. Возможно, это был мой последний матч за «Краснодар», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Эдуард Сперцян провёл 30 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Также на счету полузащитника 11 игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. «Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге и проиграл в Суперфинале Кубка России московскому «Спартаку» со счётом 1:1, 3:4 пен.