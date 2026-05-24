Червиченко: в следующем сезоне «Спартак» будет одним из претендентов на чемпионство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.) поделился ожиданиями от выступления московской команды в следующем сезоне.

«Считаю, что 2026 год для «Спартака» стал отличным. Команда выглядела намного сильнее и показывала отличный футбол. Мне кажется, что ближе к финишу РПЛ они показывали самую лучшую и интересную игру. «Спартак» заслуженно получил свой трофей в отличие от чемпиона — «Зенита». Они большие молодцы и сделали большой шаг вперёд. Думаю, в следующем сезоне «Спартак» будет одним из претендентов на золото.

Турбулентность бывает у всех. Обидно, что не получилось забить «Динамо» Махачкала и взять бронзу. Но такое в «Спартаке» бывает — там, где надо было ещё чуть-чуть, не смогли додавить. Так было бы совсем красиво — третье место, докарабкаться до бронзы в РПЛ и выиграть Кубок. Но и только Кубок — это тоже прекрасно. По нынешним временам не до жиру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.