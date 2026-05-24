Игрок «Краснодара» Сперцян: обидно, когда везде немного не хватило

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подвёл итоги завершившегося сезона для южного клуба.

«Не первый год боремся за самые высокие места. Обидно, когда везде немного не хватило. Это обидно, но стоит гордиться. Будем разбираться. Может быть, в каких-то играх не хватало сил. В целом отличный сезон», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Краснодар» уступил (1:1, 3:4 пен.) «Спартаку» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

В Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занял второе место. Команда набрала 66 очков и уступила чемпиону страны, «Зениту» (68), два очка. Тройку лидеров замкнул «Локомотив» с 53 очками.

