Игрок «Краснодара» Сперцян: обидно, когда везде немного не хватило

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подвёл итоги завершившегося сезона для южного клуба.

«Не первый год боремся за самые высокие места. Обидно, когда везде немного не хватило. Это обидно, но стоит гордиться. Будем разбираться. Может быть, в каких-то играх не хватало сил. В целом отличный сезон», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Краснодар» уступил (1:1, 3:4 пен.) «Спартаку» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России.

В Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занял второе место. Команда набрала 66 очков и уступила чемпиону страны, «Зениту» (68), два очка. Тройку лидеров замкнул «Локомотив» с 53 очками.