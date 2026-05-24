Итоговая турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026

В воскресенье, 24 мая, прошли матчи заключительного тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

По итогам сезона чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал», набравший 85 очков, на второй строчке расположился «Манчестер Сити» (78), третье место занял «Манчестер Юнайтед» (71), топ-4 замкнула «Астон Вилла» (65).

Места с пятого по восьмое включительно заняли «Ливерпуль» (60), «Борнмут» (57), «Сандерленд» (54) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (53).

Ниже в таблице расположились «Брентфорд» (53), «Челси» (52), «Фулхэм» (52), «Ньюкасл Юнайтед» (49), «Эвертон» (49), «Лидс Юнайтед» (47), «Кристал Пэлас» (45), «Ноттингем Форест» (44) и «Тоттенхэм Хотспур» (41).

Премьер-лигу покинули «Вест Хэм Юнайтед» (39), «Бёрнли» (22) и «Вулверхэмптон» (20).