Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Друзья, как я вам и говорил! Помните, я вчера сказал: «Вот вам прогноз от Мостового. «Спартак» возьмёт кубок снова». Так что всех с победой! Спартаковцы, всех с победой!

А «Краснодару» стоит задуматься. Проиграть за одну неделю два трофея.

Ребята, «Спартак» с кубком! Молодцы!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).