Фото: «Арсенал» получил трофей за победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026

Фото: «Арсенал» получил трофей за победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026
«Арсенал» получил трофей за победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026. В заключительном, 38-м туре, английской Премьер-лиги лондонцы победили «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 42'     0:2 Мадуэке – 48'     1:2 Матета – 89'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус на 42-й минуте. На 48-й минуте форвард Нони Мадуэке удвоил преимущество гостей. На 88-й минуте нападающий хозяев Жан-Филипп Матета сократил отставание, установив окончательный счёт — 2:1 в пользу «пушкарей».

По итогам чемпионата Англии первое место в турнирной таблице досрочно занял «Арсенал». У лондонцев 85 очков в 38 матчах.

Каким был мир, когда «Арсенал» последний раз становился чемпионом Англии
