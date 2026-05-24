Фото: «Арсенал» получил трофей за победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026

«Арсенал» получил трофей за победу в чемпионате Англии сезона-2025/2026. В заключительном, 38-м туре, английской Премьер-лиги лондонцы победили «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам.

Первый мяч в матче забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус на 42-й минуте. На 48-й минуте форвард Нони Мадуэке удвоил преимущество гостей. На 88-й минуте нападающий хозяев Жан-Филипп Матета сократил отставание, установив окончательный счёт — 2:1 в пользу «пушкарей».

По итогам чемпионата Англии первое место в турнирной таблице досрочно занял «Арсенал». У лондонцев 85 очков в 38 матчах.