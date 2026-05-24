Карседо попросил прощения у Максименко за замену перед серией пенальти с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо попросил прощения у голкипера своей команды Александра Максименко за замену перед серией пенальти в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В концовке матча вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун.

«Хочу поблагодарить и поздравить всех футболистов, они это заслужили. И хочу попросить прощения у Максименко — он топ-вратарь, который много раз спасал нас. Но сегодня мы руководствовались целями команды», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).