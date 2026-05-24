Тренер «Спартака» Карседо: теперь нас ждёт Суперкубок, чемпионство мы тоже хотим

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался после победы в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Я рад. Это наш первый трофей здесь, а мы приходили сюда с целью помогать клубу развиваться. Но теперь нас ждёт Суперкубок, чемпионство мы тоже хотим.

В России люди с первого дня помогали мне, я ощущал поддержку от клуба и от всех. Но нам нужно продолжать работать, впереди есть цели, которых нам нужно добиваться», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В матче за Суперкубок России — 2026 «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля.

