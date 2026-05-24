Карседо: «Спартак» был лучше «Краснодара» — дело в качестве футболистов

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал причины победы своей команды в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Перед финалом я попросил ребят сделать волшебство. Мы смотрели видео от наших родных, а при сегодняшней поддержке болельщиков мы просто не могли не победить.

Дело в качестве футболистов. На мой взгляд, мы были лучше, чем «Краснодар». К сожалению, им удалось сравнять в те 10 минут, когда мы играли чуть хуже. Но это заслуженная победа», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).