Карседо: не видел, как игроки «Спартака» сломали кубок. Главное — он наш

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.) отреагировал на инцидент с трофеем турнира. Вингер красно-белых Пабло Солари разбил кубок во время празднования.

«Я не видел, как игроки сломали кубок. Но главное, что он наш, никто у нас его не отнимет. Этот трофей очень важен для всех. Думаю, мы его восстановим, всё будет хорошо», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).