Эрлинг Холанд — лучший бомбардир АПЛ сезона-2025/2026

Завершился розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежец записал на свой счёт 27 голов в 35 матчах.

На второй строчке рейтинга расположился Игор Тьяго из «Брентфорда», забивший 22 мяча в 38 играх, а топ-3 замкнул футболист «горожан» Антуан Семеньо, отметившийся 17 голами в 37 встречах.

По итогам сезона чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал», набравший 85 очков, на второй строчке расположился «Манчестер Сити» (78), третье место занял «Манчестер Юнайтед» (71), топ-4 замкнула «Астон Вилла» (65).

