Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо рассказал, что Эмери написал ему перед матчем Суперфинала КР

Тренер «Спартака» Карседо рассказал, что Эмери написал ему перед матчем Суперфинала КР
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о сообщении от испанского специалиста Унаи Эмери, возглавляющего английскую «Астон Виллу», перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» выиграл — 1:1 (4:3 пен.). Ранее Эмери и Карседо вместе работали в «Спартаке».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Унаи написал мне утром перед финалом. Пожелал всем нам удачи и победы. Он хотел, чтобы «Спартак» победил. Конечно, мы с ним ещё пообщаемся», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» забил полузащитник Дуглас Аугусто.

Материалы по теме
Победа «Спартака» в Кубке России, старт Андреевой на «РГ». Главные события в спорте 24 мая
Победа «Спартака» в Кубке России, старт Андреевой на «РГ». Главные события в спорте 24 мая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android