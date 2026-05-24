Тренер «Спартака» Карседо рассказал, что Эмери написал ему перед матчем Суперфинала КР

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о сообщении от испанского специалиста Унаи Эмери, возглавляющего английскую «Астон Виллу», перед матчем Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» выиграл — 1:1 (4:3 пен.). Ранее Эмери и Карседо вместе работали в «Спартаке».

«Унаи написал мне утром перед финалом. Пожелал всем нам удачи и победы. Он хотел, чтобы «Спартак» победил. Конечно, мы с ним ещё пообщаемся», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» забил полузащитник Дуглас Аугусто.