Карседо: у «Спартака» будет Суперкубок — сделаем традицией и разобьём его тоже

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче Суперкубка России, в котором красно-белым предстоит встретиться с «Зенитом».

«Мы выиграли Кубок, но на прошлой неделе не смогли добиться третьего места в чемпионате. Это тоже было нашей целью. Нужно не сдаваться, продолжать наше дело и в следующем сезоне выступить ещё лучше на радость нашим болельщикам.

У нас будет Суперкубок. Может быть, сделаем традицию и разобьём и его тоже», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».

Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира краснодарцев: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.